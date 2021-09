Iserlohn. Nach 20 Monaten coronabedingter Pause bietet die Stadtteilgemeinschaft Heide/Hombruch zum ersten Mal wieder einen Nachmittag mit Kaffee, Kuchen und Bingo an. Jung und Alt treffen sich am Freitag, 8. Oktober, von 15 bis 17 Uhr im Quartierstreff an der Friedrich-Kaiser-Straße 22 in der Iserlohner Heide. Alle Interessierten sind herzlich eingeladen, sich nach den 3-G-Regeln hier wiederzusehen. Alles ist kostenlos. Und als Überraschung gibt es auch noch kleine Gewinne beim Bingospiel. Eine Gelegenheit auch, neue Kontakte zu knüpfen. Ausrichter ist die Stadtteilgemeinschaft, die schon seit 2004 besteht. In ihr arbeiten Vertreter aus den ansässigen Kirchengemeinden, Vereinen, Verbänden sowie Kinder- und Jugendeinrichtungen zusammen für die Stadtteilbewohner, nach dem Motto "Heraus aus der Ich-AG - hin zum Wir-Gefühl".