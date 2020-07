Kalkar. Am Jan-Joest-Gymnasium der Stadt Kalkar fanden die Entlassungsfeierlichkeiten der Abiturientia am Donnerstag, 18. Juni, statt.

Um den erfolgreichen Abschluss ihrer Schullaufbahn gebührend zu würdigen und dennoch der gegenwärtigen Situation Rechnung zu tragen, wurden der ökumenische Gottesdienst in der St. Nikolai-Kirche und die feierliche Zeugnisausgabe im pädagogischen Zentrum des Gymnasiums zeitversetzt zweimal hintereinander durchgeführt.

Herzlichen Glückwunsch an:

Marlen Altes, Karsten Appenzeller, Alexander Aymans, Sanne Baars, Denny Bäcker, Tim Blesting, Eric Boltjes, Greta Boßmann, Tim Brücks, Gerd Brudereck, Anne Bückers, Merisa Duranovic, Jona Engels, Valeria Fritzler, Enrico Antonio Gedanitz, Sherin Jaqueline Güden, Johanna Gürtzgen, Julian Hans, Ewelin Hartwich, Lisa Heck, Katja Hendricks, Kira Janßen, Julia Jermolenko, Kira Klösters-Wiegersma, Jana Kluitmann, Julia Koch, Elisa-Marie Lach, Karina Lachmann, Laura Lamers, Janik Metzner, Peter Minor, Felix Mathias Mölders, Marc Aurel Moraliev, Lina Neumann, Paula Niklas, Michelle Pohle, Kevin Pöss, Greta Marie Punter, Rose Richter, Melina-Marie Schiener, Robin Schmidt, Anna-Sophie Schröder, Melanie Seegers, Emma Luisa Sieben, Marvin Thomas, Lara Toonen, Hannah Lotte Unkrig, Leon van Bentum, Lina van de Loo, Marc van Heynsbergen, Nele Alexandra van Os, Henrike Majella Verfürden, Vivien Weber, Eliane Wegner, Justus Wiegersma, Felix Wiese, Emma Wilmsen, Gerta Wirth und Julia Zaher.