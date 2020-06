Für die Bürgermeisterwahlen im September gibt es in Kalkar einen dritten Bewerber. Bei der Aufstellungsversammlung der SPD wurde Marco van de Löcht einstimmig zum Kandidaten gewählt. Damit folgten die Mitglieder der vom Ortsvereinsvorsitzenden Kai-Uwe Ekers verkündeten Empfehlung des Vorstandes.

Der Vorsitzende der SPD-Ratsfraktion Walter Schwaya sagte hierzu: „Die amtierende Bürgermeisterin hat die Erwartungen vieler Bürgerinnen und Bürger nicht erfüllt. Dem Gegenkandidaten der CDU fehlt es an politischer Erfahrung. Der derzeitige stellvertretende Bürgermeister Marco van de Löcht hat eine Verwaltungsausbildung mit erster und zweiter Verwaltungsprüfung und verfügt über langjährige Erfahrungen in Parteiämtern und als Mitglied des Rates und der Ausschüsse. Mit Marco van de Löcht bietet die SPD den Kalkarer Wählern eine echte Alternative.“

Im weiteren Verlauf der Versammlung wurden auch die Kandidatinnen und Kandidaten für die Reserveliste und die Vertreter in den Wahlbezirken gewählt. Die Reserveliste wird vom Bürgermeisterkandidaten Marco van de Löcht angeführt, gefolgt vom Fraktionsvorsitzenden Walter Schwaya und dem Ortsvereinsvorsitzenden Kai-Uwe Ekers. Den vierten Platz belegt der stellvertretende Fraktionsvorsitzende Winfried van den Boom vor Manuela Bühner-Lankhorst, die erstmalig für ein Ratsmandat kandidiert. Es folgen der stellvertretende Ortsvereinsvorsitzende Florian Zitzke, Tanja Neumann, Thorsten van de Wetering, Manuela Witte, Frank Urselmann, Lisa van den Boom, Horst Woelke, Christel van de Löcht und Helma Sander.

Die Kandidatinnen und Kandidaten in den 16 Wahlbezirken sind (von 1 bis 16) Winfried van den Boom, Thorsten van de Wetering, Walter Schwaya, Florian Zitzke, Tanja Neumann, Lisa van den Boom, Marco van de Löcht, Hans-Michael Schade, Maximilian Dräger, Frank Urselmann, Horst Woelke, Manuela Bühner-Lankhorst, Manuela Witte, Kai-Uwe Ekers, Christel van de Löcht und Denise van de Löcht.

Kai-Uwe Ekers forderte die Kandidaten und Mitglieder auf, sich aktiv an den Vorbereitungen für die Kommunalwahl zu beteiligen. Er teilte mit, dass eine Arbeitsgruppe des Vorstandes derzeit eine Klausurtagung vorbereite, bei der von allen Kandidatinnen und Kandidaten gemeinsam ein konkretes Wahlprogramm beschlossen werde. Hierfür erhielten die Versammlungsteilnehmer vorbereitete Karten, auf denen Wünsche, Anregungen und Vorschläge gesammelt wurden.