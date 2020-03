Kalkar. Die Tafel Kalkar e.V. schließt den Tafelbetrieb vom 22. März bis 19. April wegen der Corona- Epidemie bis zum Ende der behördlichen Anweisungen. "Im Sinne der Gesundheit und des Schutzes aller Kunden und Mitarbeiter tragen wir unseren Teil dazu bei, die Ausbreitung des Virus bestmöglich einzudämmen", so die Tafel Kalkar e.V.

Auch die Hauslieferungen müssen eingestellt werden. Alle Kunden, Mitarbeiter und Warenspender werden informiert. Der Vorstand verfolgt alle Empfehlungen der Behörden und der Politik aufmerksam und berät am 15. April die Situation erneut. "Diese Entscheidungen fielen uns nicht leicht,", bedauert der Vorstand. Dieser hatte am 18. März alle Argumente für eine Schließung/ Nichtschließung und Fortführung des Tafelbetriebs - auch in anderer Form- ausführlich beraten. Letztlich habe aber das Wohl und die Gesundheit aller Beteiligten den Vorstand einstimmig (unter Beteiligung der Tagesleitungen) bewogen, diesen Schließungsbeschluss zu fassen.

Auch die Mitgliederversammlung des Vereins, die am 26. März stattfinden sollte, ist bis auf Weiteres abgesagt.