Kamen. Obwohl ihr die Weiterfahrt bereits untersagt war, ist eine 32-jährige Kamenerin am Donnerstagabend, 7. April, mit dem Auto zur Polizeiwache Kamen gefahren, um ihren Führerschein vorzulegen - dieser war allerdings gefälscht.

Eine Streifenwagenbesatzung kontrollierte die Frau gegen 17.50 Uhr in der Straße Im Grund, weil sie nicht angeschnallt war. Während der Überprüfung erhärtete sich der Verdacht, dass sie über keine gültige Fahrerlaubnis verfügt. Bis sie den Nachweis erbracht hat, einen gültigen Führerschein zu besitzen, wurde ihr deshalb die Weiterfahrt untersagt.

Eine Stunde später erschien die 32-jährige Kamenerin auf der Polizeiwache Kamen - die Strecke legte sie mit ihrem Wagen zurück. Den Polizeibeamten händigte sie einen Führerschein aus - einen irischen, den sie laut eigenen Angaben aus den Niederlanden habe. Bei der vorangegangen Verkehrskontrolle gab sie den Einsatzkräften gegenüber noch an, dass sie einen bulgarischen Führerschein hat. So oder so: Im Zuge der Dokumentenprüfung stellte sich heraus, dass es sich um eine Fälschung handelte.

Die 32-jährige Kamenerin ließ ihren Fahrzeugschlüssel auf der Polizeiwache, bis ein Bekannter das Auto abholte - dieser konnte eine gültige Fahrerlaubnis vorweisen. Auf die Frau kommt nun ein Strafverfahren zu.