Im letzten Jahr wurde der Löschzug insgesamt 219 Mal alarmiert, das waren zwölf Einsätze weniger als im Vorjahr 2018. Die Notrufe teilen sich wie folgt auf: (Vorjahreszahlen in Klammern): 152 (128) Brandeinsätze, 67 (103) Einsätze zu technischer Hilfeleistung. Darunter waren 29 (30) Brände von oder in Gebäuden, 14 (15) lösten Rauchmelder in Wohnungen Alarm aus. 30 (29) gingen Brandmeldeanlagen los, 31 (45) Mal gab es Klein- und Mittelbrände und durch den heißen und trockenen Sommer gab es 15 Flächenbrände, als zum Beispiel im August an der Werner Straße Strohballen brannten. 14 Mal brannten LKW und PKW.

Unwetter gab es in Kamen glücklicherweise nur wenige, und auch sonst gingen Unfälle eher glimpflich ab, wie beispielsweise der schwere Verkehrsunfall auf der A2 im letzten Januar, der einen ABC-Einsatz erforderlich machte. Nur kleinere Schäden verursachte der Sturm Eberhard im März. Arbeitsaufwändig, aber erfolgreich, war wie immer der Tag der Offenen Tür bei der Feuerwehr, der in diesem Jahr auf dem 18. Juni fällt.

Bewährt hat sich auch das alljährliche Wässern der Papiercontainer zu Silvester. Hier kam es nicht zu nennenswerten Zwischenfällen, so dass die freiwillige Feuerwehr bereits um 1 Uhr nachts das Schichtende einläuten konnte.

Weiterhin leistete die Feuerwehr 21 Brandsicherheitswachen, überwiegend in der Kamener Konzertaula, aber auch bei Großveranstaltungen in der Innenstadt. Erfreulich für die Feuerwehrleute war und ist die gute Zusammenarbeit mit der Kamener Polizei. Auch über die sozialen Medien gab es ein Dankeschön. Bei einem schweren Unfall war ein Liefewagen fast ungebremst unter einen LKW geraten. Der zum Glück nur leicht verletzte Fahrer musste aus dem Fahrzeug befreit werden. Sein bester Freund dankte den Feuerwehrleuten später für ihren Einsatz.

Im Jahr 2019 besuchten 23 Angehörige des Löschzuges 1 Lehrgänge und Weiterbildungsmaßnahmen. 14 Kameraden bilden nicht nur im Löschzug 1 aus, sondern sind auch als Ausbilder auf Stadt- und Kreisebene tätig. In diesem Jahr werden Niklas Weber und Noah Dickgreber mit Vollendung ihres 18. Lebensjahres in die aktive Einsatzabteilung übernommen.

Im Rahmen der Jahresdienstbesprechung gab es folgende Beförderungen: Joshua Deifuß, Sergej Friz und Marius Pattberg sind nun Oberfeuerwehrmänner. Viktoria Blaschke, Tim Reinoss, Lars Behring, Alexander Pätzold werden Unterbrandmeister/in. Carsten Pervölz ist Brandmeister und Tobias Pohl Oberbrandmeister. Alexander Reigl wird Hauptbrandmeister, Sven Klusendiek, Marcus Herkendell Brandinspektor.

Andreas Bock und Sebastian Tuschy werden in der Feuerwehr demnächst als Gruppenführer, Marie Scholz und Sebastian Perl als Truppführer eingesetzt.

Die folgenden Kameraden wurden für ihren langjährigen Dienst innerhalb der Freiwilligen Feuerwehr Kamen geehrt: 25 Jahre Zugehörigkeit zur Feuerwehr Kamen:Ralf Sander und Nils Büscher, 35 Jahre Klaus Vonnahme und Marcus Herkendell, 40 Jahre Volker Sekunde und Roland Grundmann, 50 Jahre Volker Baca und Ernst Stricker. Auf 60 Dienstjahre kommen Friedhelm Deifuß und Helmut Pincus und seit sagenhaften 70 Jahren ist Richard Gartmann bei der Feuerwehr.

Folgende Kameraden wurden aus der aktiven Einsatzabteilung in die Unterstützungsabteilung der Feuerwehr Kamen überstellt: Heinz Timmermann, Ernst Stricker, Gerd Wichert und Dirk Kenzlers.