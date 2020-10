Zu einer besonderen Begegnung kommt es am Sonntag, 1. November, wenn in der städtischen Galerie "sohle 1" in Bergkamen der Bonner Komponist Ludwig van Beethoven auf den Bochumer Komponisten Stefan Heucke trifft.

Am kommenden Sonntag heißen die Künstler beim Celloherbst-Konzert Felicitas Stephan und Tobias Bredohl. Sie springen ein für die im Flyer angekündigten Luc Tooten und Stéphane de May, die absagen mussten. Ab 17 Uhr begeben sich im Rahmen der Veranstaltungsreihe "Celloherbst am Hellweg 2020" sowie unter der Dachmarke "PROJECT BEETHOVEN BTHVN2020" die Cellistin Felicitas Stephan und der Pianist Tobias Bredohl auf eine Klangreise durch die Zeit".

Karten für das Celloherbst-Konzert in der Bergkamener Galerie "sohle 1", Jahnstraße 31, gibt es im Vorverkauf im städtischen Kulturreferat (Tel. 02307/965 464).

Beethovens Sonate für Violoncello und Klavier Op.102,1, die berühmte e-Moll Sonate von Johannes

Brahms sowie Ernest Bloch und der zeitgenössische Komponist Stefan Heucke aus Bochum stehen

auf dem Programm dieses Kammermusikabends inder Galerie „sohle 1“ in Bergkamen. Ludwig van Beethoven hat fünf Cellosonaten geschrieben, die sich exemplarisch auf die drei Phasen seines Schaffens verteilen. Die erste Sonate des Opus 102, die Sonate für Klavier und Violoncello Nr. 4 in C-Dur, entstand in der späten Stilphase. Wie so viele „Spätwerke“ des Meisters lösten auch diese bei den Zeitgenossen Irritation und Befremden aus. Denn wieder einmal war der Meister seiner Zeit voraus. Der Dialog zwischen Streich- und Tasteninstrument nimmt an vielen Stellen schon die Poesie der Romantik vorweg. Das Cello gelangt hier zu sprechender Ausdruckskraft.

Beethovens Cellosonate op. 69 wiederum inspirierte den jungen Johannes Brahms zu seiner ersten

Sonate für Violoncello und Klavier in e-Moll. Den größten Teil der e-Moll-Sonate schrieb Brahms im

Sommer 1862 bei Bad Münster am Stein. In dem idyllischen Badeort an der Nahe weilte damals Clara Schumann zur Kur. Am anderen Ufer des Flusses quartierten sich Brahms und sein Geigerfreund

Joseph Joachim unterhalb der romantischen Ruineder Ebernburg ein. Etwas von der geheimnisvollen

Atmosphäre dieses Sommers spricht aus dem impressionistisch-zarten Beginn des Kopfsatzes. Das

weit ausgesponnene Hauptthema ist ein typisch Brahmsscher Gesang, der sich aus der tiefen Lage

des Cellos in immer lichtere Höhen erhebt. Ernest Bloch gilt als der „Vater der jüdischen Konzert-Musik“. Sein „Prayer“ aus den Skizzen „From Jewish Life“ zieht die Zuhörer weltweit in den Bann. Die Werke des Bochumer Komponisten Stefan Heucke (*1959) haben neben denen von Bach und Schubert einen Platz im bürgerlichen Konzertleben gefunden.

Interpretiert werden die beiden Werke von der Cellistin Felicitas Stephan, der künstlerischen Leiterin des Festivals Celloherbst am Hellweg, und Tobias Bredohl am Klavier. Das Duo bietet eine faszinierende Verbindung von Erfahrung und Frische, und spielen mit Leidenschaft und Liebe. Ob Teatro Verdi in Pisa oder Robert Schumann-Haus in Zwickau, ob Kulturhauptstadt RUHR.2010 oder Festivals am Gardasee – seit mehr als 20 Jahren gibt Felicitas Stephan europaweit Kammerkonzerte in Duo- und Trio-Besetzungen und als Solistin unterschiedlicher Kammerorchester. Ihre Konzerte lässt die Kostbarkeit des Momentes nachhaltig spürbar werden. Mit dramatischer Erzählkunst vermittelt Felicitas Stephan Bilder packender Emotionalität.

Tobias Bredohl gilt als einer der vielseitigsten Pianisten seiner Generation. Nach Erfolgen bei zahlreichen nationalen und internationalen Wettbewerben (Preise beim Schubert-Wettbewerb Dortmund 1997, beim Premio F. Durante Napoli 2000 und beim Wartburg-Klavierwettbewerb Eisenach 2003) begann er seine internationale Konzerttätigkeit als Solist und Kammermusiker. Mehrere CD-Produktionen zeigen sein künstlerisches Wirken. Von seiner umfangreichen musikalischen Tätigkeit zeugen auch Engagements wie die Leitung des Kindermusicals Emil am Operettenhaus Hamburg.