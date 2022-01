Zusammen mit den Halbjahreszeugnissen erhielten 20 Schülerinnen und Schüler des Marie-Curie-Gymnasiums eine besondere Auszeichnung. Sie hatten erfolgreich am Wettbewerb „Mathe im Advent 2021“ teilgenommen und eine Goldmedaille errungen. Insgesamt hatten 125 Schülerinnen und Schüler an dem Wettbewerb teilgenommen. Die Organisatoren, Mathelehrer Christoph Schickert und Hakan Alca, freuten sich über den Erfolg ihrer Schützlingen und überreichten die Urkunden. Bianca Giese, kommissarische Schulleiterin des MCG, freut sich ebenfalls über diesen Erfolg und blickt zuversichtlich in die Zukunft. Der nächste Wettbewerb, Känguru, steht bereits in den Startlöchern.