Die Stadt Kamen bietet mit dem Freizeitzentrum Lüner Höhe nicht nur für Erwachsene ein tolles Angebot, sondern auch Kindern und Jugendlichen bietet sich hier die Möglichkeit sich zu treffen und gemeinsam etwas zu unternehmen.

Matthias Götzke, 47 Jahre, Diplom Sozialpädagoge und Erzieherin Sonja Szwalek, 28 Jahre, zurzeit im Studium im Bereich Sozialmanagement, kümmern sich gemeinsam um die Freizeitbetätigungen und auch gerne um die großen und kleinen Probleme der Kinder und Jugendlichen. Ab 13.00 Uhr von Montags – Freitags sind die beiden vor Ort. An sogenannten Kreativtagen, die von Schulen oder anderen Institutionen gebucht werden können, beginnt der Arbeitstag im Freizeitzentrum an der Lüner Höhe auch schon um 9.00 Uhr. Hier wird vorwiegend kreativ gearbeitet, so wird gebastelt, gewerkelt, getanzt oder auch filmisch gearbeitet.

Abends um 19.00 Uhr schließen sich dann die Pforten des FZ. Ab 18.00 Uhr wird hier für Kinder ein kostenloses Abendessen angeboten. Brot mit Aufschnitt und Käse, aber auch mal ein Hotdog stehen auf dem Speiseplan.

Kein Kind soll hungrig ins Bett gehen!

Kindern und Jugendlichen soll im Freizeitzentrum der Stadt Kamen nicht nur Raum und Platz geboten werden, sondern auch inhaltliche und themenorientierte Projekte finden bei den zahlreichen Besuchern Anklang.

Zum festen Programm gehören Dienstags und Freitags ein Dance-Fitness Kurs von 17.00 – 18.00 Uhr unter der Leitung von Sonja. Eine Teilnahmegebühr von 1.- Euro wird hier für Quereinsteiger und Newbies ab 9 Jahren aufgerufen und verspricht eine Menge Spaß im Bereich Dancehall, Reggaeton und Electronic Music, also für sportliche Tänzer ein passender Kurs.

Mit garantierten Auftritten, lockt Pia alle Interessierten ab 13 Jahre, jeden Donnerstag von 17.00 – 19.00 Uhr in die Proberäume. Ebenfalls für 1.- € Startgebühr, wird den Teilnehmern viel Freude bereitet.

Um das Thema Musik geht es auch Dienstags und Donnerstags von 16.00 – 18.00 Uhr im Trommelkurs, der von Falko angeboten wird. Ein Kurs, für Anfänger und Fortgeschrittene, 30 Minuten Einzelunterricht beinhaltet und pro Quartal 25,- € kostet. Die Schulung findet an einem Profi-Schlagzeug statt.

Ebenfalls kreativ, kann man sich jeden Mittwoch gegen eine Gebühr von 1.- Euro an dem Kus: Kreativ mit Holz, einem Werkangebot im FZ beteiligen. Ralf Hinterseer steht jeden Mittwoch ab 15.30 Uhr für Interessierte Kinder und Jugendliche bereit. Siegrid Hinterseer leitet einen Kreativkurs, in dem man z.B. eigene T-Shirts, Dekorationen oder Schmuck kreieren kann. Mit reichlich Engagement und Wissen, leitet Ruth den Kurs für Kinder ab 6 Jahren, jeden Donnerstag ab 15.30 Uhr gegen eine Teilnahmegebühr von 1.- €.

Natürlich darf man auch mal passiv sein und sich etwas berieseln lassen, so gibt es Kinotage im FZ an jedem 2 + 4 Dienstag im Monat. Der nächste Termin ist also der 11.02.2020. Start ist jeweils um 16.00 Uhr. Für 1.-€ Eintritt, sieht man nicht nur den Film, sondern erhält auch noch eine Portion Popcorn kostenlos dazu!

Besonders gut angenommen wurde im Freizeitzentrum der Stadt Kamen, das Yu-Gi-Oh-Turnier. An jedem 3. Freitag, demnächst am 21.02.2020 treffen sich die Kartenzocker von 15.00 – 19.00 Uhr. Gewinne für den 1-3 Platz sind versprochen und sicher! Snacks sind inklusive. Mitspieler ab 9 Jahre sind herzlich willkommen. Das Mitspielen ist kostenlos, verspricht aber jede Menge Spaß! Neu im Programm und noch im Aufbau, befindet sich das Pokemon Go Special. Hier wird gemeinsam mit anderen getauscht, gekämpft und gesucht! Schwerpunkt aber ist das Beisammensein und die Stärke der Gemeinschaft zu spüren!

Übrigens hat man die Möglichkeit, sich jeden Tag mit einem neuen Code in das W-Lan-Netz des FZ einzuloggen. Pro Tag sind hier 4 Stunden kostenlos!

Lange bekannt und stets intensiv nachgefragt, sind die Ferienangebote des FZ der Stadt Kamen. Minikamen muss hier nicht mehr erklärt werde. In der 2 und 3 Ferienwoche hatten beim letzten mal 320 Kinder Spaß. In den Osterferien startet das wahrscheinlich mittelalterlich geprägte Abenteuerland, in das man nur gelangt, wenn man zuvor eine Zeitreise in einer Zeitmaschine absolviert hat. Vom 6.04-10.04 2020 ist dieses Spektakulum ein Angebot. Von 9.00 Uhr – 13.00 Uhr werden die Teilnehmer in das Mittelalter entführt. Dort gilt es verschiedene Aufgaben zu lösen. In den Herbstferien dürfen Kinder und Jugendliche die Zauberschule besuchen. Magic Mania öffnet seine Pforten. Gefreut werden darf sich über Unterrichtsstunden im 33-Minuten-Takt. Dort lernen die Zauberlehrlinge den Umgang mit dem Zauberstab und das Anfertigen von Amuletten.

Rundum ein interessantes Angebot, das die Stadt Kamen hier anbietet. Unterstützt werden die beiden Angestellten Matthias und Sonja, durch einige Praktikanten. Sowohl Schulpraktikanten, Bufdis oder auch Praktikanten, die Ihr Fachabitur machen bringen sich mit Leib und vor allem Ihrer Seele voll ein. Mehr Infos unter www.fz-kamen.de bei Facebook und Instagram. Man findet das FZ in der Ludwig-Schröder-Straße 18 in Kamen.