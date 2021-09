Kamen. Am Sonntag, 5. September, wird um 11 Uhr zum öffentlichen Lachtreff mit Lachyoga eingeladen. Der Startpunkt ist am großen Parkplatz bei der Parkanlage Galgenberg in der Hüchtstraße. Die einzelnen Aktionen können schnell mitgemacht und gut in den Alltag integriert werden.

Unser Gehirn erkennt den Unterschied zwischen echtem und künstlichem Lachen nicht. In beiden Fällen schüttet es viele Glückshormone aus. Das Gehirn erfährt sogleich die positive Wirkung und verlangt nach mehr. Die Glückshormone wirken sich dabei auf unser psychisches und körperliches Wohlbefinden aus und werden daher als körpereigene Drogen bezeichnet.

Hilfestellung geben uns die Spiegelneuronen, denn wenn wir in ein lachendes Gesicht schauen, gelingt uns das echte Lachen viel schneller und ohne Überlegung. Allein ist es manchmal schon schwierig ins Lachen zu kommen, in der Gemeinschaft fällt es oftmals leichter.

Weitere Informationen erteilen Hedwig Koch-Münch und Friedhelm Koch unter Tel. 02307/41227 oder www.praevention-und-lachyoga.de.

Wer sich das Lachen nach Hause holen möchte, kann bei lachen-online.de nachschauen. Dort besteht die Möglichkeit bei verschiedenen Anbietern mitzulachen. Beim morgenlachen.de wird jeden Tag um 9 Uhr gelacht und sich bewegt. Außerdem ist jeden Tag von 9 bis 21 Uhr das Lachtelefon unter Tel. 02131/7734152 für drei Minuten erreichbar.