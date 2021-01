Die schönen verschneiten Landschaften und die herrlich klare Winterluft laden gerade viele Menschen zu einem Ausflug in die Natur ein. Als Landwirtin kann ich es nur zu gut verstehen, wie gerne man sich da in der Natur aufhält.

Von Kristina Schmalor, stellvertretende Landesvorsitzende der AbL NRW, aktive Landwirtin und Dr. Ralf Unna, Landestierschutzverband NRW

Zurzeit kommen aber zu viele Menschen gleichzeitig auf die Idee, Skigebiete und angrenzende verschneite Orte zu Besuchen. Die Folge: Durch Autos zerstörte Wiesen, viel Müll und eine Menge unangenehme Hinterlassenschaften durch geschlossene oder nicht vorhandene Toiletten.

Hohe Kosten für Landwirte

Unser Dauergrünland genießt als sehr wertvolles Ökosystem in Deutschland zu Recht einen sehr hohen Schutzstatus. Damit verbunden halten wir Landwirte uns an eine Vielzahl von Auflagen, die von der Mehrheit der Gesellschaft so gewollt und unterstützt sind. Im Freizeitbereich gelten offensichtlich andere Regeln. Jeder, der einen Parkplatz sucht oder einfach mal die Wintertauglichkeit seines Autos ausprobieren möchte, tobt sich gerade auf unseren Wiesen aus, ohne Rücksicht auf die dabei entstehenden Schäden. Zerstört ein wertvolles Ökosystem, nimmt unseren Tieren im Frühling dringend benötigtes Futter und belastet uns Landwirte mit hohen Kosten durch die Wiederaufarbeitung des Grünlandes.

Tierarzt Dr. Ralf Unna ergänzt für den Landestierschutzverband NRW: „Erschreckend sind auch die großen Mengen an Müll, die hier einfach hinterlassen werden. Im Gras eingewachsen und mit geerntet oder von Wild – und Weidetieren mit gefressen können diese aber enorme Tierquälerei verursachen. Ich glaube nicht, dass irgendjemand freiwillig mit angucken möchte, wie elendig ein Tier stirbt, welches Plastik oder Glasscherben gefressen hat.“

Spaß haben, aber Natur sauber halten

Kristina Schmalor, stellvertretende Landesvorsitzende der AbL NRW und Landwirtin ergänzt: „Und die menschlichen Hinterlassenschaften durch nicht vorhandene Toiletten? Als Landwirte befinden wir uns zurzeit in der 'Sperrfrist'. Das heißt, dass wir keine Gülle und kein Mist ausbringen dürfen, weil im Winter die Aufnahmefähigkeit des Bodens nicht gegeben ist und dieser ausgewaschen wird. Auf Schnee darf sowieso nichts ausgebracht werden, weil die Auswaschung mit dem Schmelzwasser gar nicht zu kontrollieren ist. Was passiert da wohl mit den menschlichen Hinterlassenschaften, die sich auf unseren Wiesen und Wäldern gerade von hunderten Touristen sammeln?“

Es sollen alle draußen im Schnee ihren Spaß haben dürfen. Aber bleiben Sie mit Ihren Autos auf den Wegen und halten Sie die Natur sauber. Die Natur, die Tiere und wir Landwirte sind darauf angewiesen.