Die Mitarbeitenden der Beratungsstelle für Familien und Lebensfragen der Diakonie Ruhr-Hellweg sind weiterhin für die Menschen da, um sie zu begleiten und zu unterstützen: telefonisch, online und auch persönlich – natürlich unter Einhaltung der entsprechenden Schutz- und Hygienemaßnahmen. Zur Beratungsstelle gehören die Paar- und Lebensberatung (PuL) sowie die Schwangeren- und Schwangerschaftskonfliktberatung (SKB).

Ratsuchende werden gebeten, sich zuerst telefonisch unter 02307 947430 zu melden oder per E-Mail an efl-kamen@diakonie-ruhr-hellweg.de (PuL) oder skb-kamen@diakonie-ruhr-hellweg.de (SKB). Wer nicht persönlich verbunden wird, kann den Anrufbeantworter nutzen. Die Mitarbeitenden rufen so schnell wie möglich zurück und klären die Möglichkeiten einer verantwortungsvollen Beratung. Weitere Informationen gibt´s unter www.diakonie-ruhr-hellweg.de