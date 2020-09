Städtepartnerschaften funktionieren auch ohne persönliche Treffen. Seit Jahrzehnten gibt es den Briefwechsel zwischen Kindern im Grundschulalter aus Montreuil-Juigné und Kamen, der auch in diesem Jahr fortgeführt werden soll. Die deutsche Gruppe „Bonjour-AG“ aus Kamen sucht noch Verstärkung.

Die Kinder sollten im Alter von acht bis elf Jahren sein und sich für Frankreich interessieren. Sprachkenntnisse sind nicht erforderlich. Die Briefe werden in Deutsch geschrieben und in Montreuil-Juigné übersetzt und umgekehrt. Trotzdem erfahren die Kinder in den Gruppenstunden vieles über das Nachbarland und seine Menschen. Beim Basteln und Malen werden die Bonjour-Kinder spielerisch zu „Frankreich-Kennern“. Höhepunkt soll wieder das persönliche Treffen mit den Brieffreunden sein. Für das nächste Jahr ist eine Begegnung der Gruppen in Kamen geplant.

Anmeldungen für das nächste Treffen am 8. Oktober um 16 Uhr im Bürgerhaus Methler unter partnerschaften@stadt-kamen.de oder Tel. 02307/1482102.