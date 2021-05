Vor dem Hintergrund der von der Politik vorgegebenen Rahmenbedingungen eröffnen die GSW ihre Freibäder in Kamen und Bergkamen. Das Kamener Freibad eröffnet am 31. MAi seine Pforten, das Wellenbad in Bergkamen folgt voraussichtlich am 7. Juni. Der Besuch ist nur für reines Sportschwimmen gestattet. Das Kinderbecken, die Rutschen und Sprungtürme sowie die Liegewiese können daher leider nicht genutzt werden.



Für den Badbetrieb unter Pandemiebedingungen gelten für das Kamener Freibad folgende Öffnungszeiten:

Montag bis Freitag:



6:30 Uhr – 13:00 Uhr

4:00 Uhr – 19:00 Uhr

Samstag und Sonntag:



8:00 Uhr – 13:00 Uhr

4:00 Uhr – 19:00 Uhr

Die Öffnungszeiten für das Wellenbad werden gesondert mitgeteilt. Um die Ansteckungsgefahr zu minimieren, muss die gleichzeitige Anwesenheit der Gäste je Zeitfenster beschränkt werden.

Für den Besuch ist eine Online-Registrierung vorab unter www.gsw-freizeit.de zwingend erforderlich. Für die Kunden, die keine Möglichkeit haben sich online zu registrieren, stehen unsere Mitarbeiter in den Kundencentern in Kamen, Bönen und Bergkamen gerne zur Verfügung. Hierfür ist eine telefonische Anmeldung im Kundencenter unter 02307 978-2222 notwendig, bei der die benötigten Daten bereits aufgenommen werden können. Vor Ort kann die Reservierung für die Freibäder dann in Papierform abgeholt werden.

Aufgrund der aktuell geltenden Regeln ist der Zutritt nur für genesene, vollständig geimpfte, oder negativ getestete Bürger (max. 48 Stunden altes Ergebnis) möglich. Nachweise sind erforderlich. Kinder unter 6 Jahren sind von diesen Regeln befreit.

Weitere Infos zu den Freibädern sowie zur Ticketreservierung sind zu finden auf www.gsw-freizeit.de.