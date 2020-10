Die Vorschulkinder des Familienzentrums Monopoli in der Gertrud-Bäumer-Straße beschäftigten sich in den vergangenen Wochen intensiv mit dem Thema Abfall und Umwelt.Jetzt befreiten die Fünf- bis Sechsjährigen im Rahmen des Vorschulunterrichts gemeinsam mit ihren Erzieherinnen und der GWA-Abfallberatung das Wohnumfeld in der Gartenstadt von herumliegenden Abfällen.

Professionelle Unterstützung erhielten die fleißigen Müllsammler von den gelben Männern vom Projekt „Gemeinsam für ein sauberes Kamen“, die die Kinder mit den nötigen Arbeitsmaterialien, wie Müllgreifer, Warnwesten und Sammelsäcke ausstatteten. Projektmitarbeiter Rüdiger Immich gab auch Hilfestellung beim Einsammeln des Mülls. Besonders der viele Kleinmüll, wie Kronkorken, Bonbonpapier oder Strohhalme war gar nicht so einfach mit der Zange aufzugreifen. „Dazu braucht man schon etwas Übung und Zeit“, erklärte er den Kindern.

Sandalen und Fliesen gefunden



Schon nach einer Weile war eine große Menge Abfall eingesammelt. Achtlos in die schöne Umgebung der Gartenstadt geworfene Abfälle, wie z.B. Flaschen, Papiertaschentücher, Tetrapaks, Bonbontüten wurden zusammengetragen. Auch einige Einwegmasken wurden leider gefunden. Besonders bestaunt wurde der Fund einer Sandale und mehrerer Fliesen. Die Frage, warum diese Dinge in der Gegend entsorgt wurden und nicht im Abfallbehälter, beschäftigte die Kinder schon sehr.

Kinder besuchen Wertstoffhof



In der nächsten Woche steht für die Vorschulkinder ein Besuch am Wertstoffhof in der Werkstraße auf dem Tagesprogramm.Kindertageseinrichtungen, Schulen, Vereine und Gruppen, die Interesse an einer solchen gemeinsamen Aufräumaktion mit der GWA-Abfallberatung und den „Männern in Gelb“ haben, können sich gerne unter der Telefonnummer 0 800 400 1 400 (gebührenfrei) bei der Abfallberatung melden.