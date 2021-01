In der Zeit von Mittwoch, 17.30 Uhr, bis Donnerstag, 7.30 Uhr, drangen Unbekannte in den Lagerraum einer Firma an der Kruppstraße ein.

Sie stahlen unter anderem einen orangefarbenen Gabelstapler der Marke Still, mehrere Sägen, einen Monitor und einen Drucker. Die Einbrecher verwendeten für den Transport der Gegenstände offenbar einen geschlossenen, weißen Anhänger, den sie gegen 4.55 Uhr an einen weißen Kastenwagen anhängten. Sie flüchteten in Richtung Kruppstraße.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Kamp-Lintfort, Tel.: 02842 /934-0.