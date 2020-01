Mediathek und LesART haben für den nächsten „Feierabend“ am Sonntag, 12. Februar, um 18.30 Uhr in der Mediathek Kamp-Lintfort den bekannten Schriftsteller Hermann Schulz eingeladen, aus seinem Buch über die schönsten Gärten der Welt zu lesen.

„Saladin sucht das Paradies“, so heißt diese heiterlehrreiche Märchen-Geschichte, die er in Zusammenarbeit mit Gabriele Uerscheln vom Gartenbau-Museum Stiftung Schloss Benrath, Düsseldorf entwickelt hat.

Schulz erzählt darin mit vielen Bildern von der Reise des Maulwurfs und des Falkens auf der Suche nach dem schönsten Garten in Europa, nach dem, der dem Paradies am nächsten kommt.

Hermann Schulz, geboren in Ostafrika, wuchs am linken Niederrhein, in Kamp-Lintfort und im Wendland auf. Er leitete als Nachfolger von Johannes Rau von 1967 bis 2001 den Peter-Hammer-Verlag. Seine Reisen führten ihn in mehr als 50 Länder der Erde. Karten gibt es ab 6. Januar nur im Vorverkauf in der Mediathek und in der Buchhandlung am Rathaus.