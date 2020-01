Der kleine Rüdiger ist ein 15-jähriger Jack Russell-Terrier und sucht ein ruhiges und ebenerdiges Zuhause, am besten mit Garten, da er nicht mehr so lange einhalten kann.

Er ist etwa 25 Zentimeter groß und mit Artgenossen verträglich. Im Umgang mit Menschen zeigt er sich sehr anhänglich und völlig unproblematisch. Dem Alter entsprechend sieht und hört er nicht mehr gut und man sollte im Umgang mit ihm Rücksicht darauf nehmen und ihn nicht mit hektischen Bewegungen überfallen, damit er sich nicht erschreckt.

Diesem lieben Hund ist im hohen Alter leider das Tierheimleben nicht erspart geblieben. Rüdiger liebt immer noch Spaziergänge, die allerdings bescheiden ausfallen können und besser aus mehreren kleinen täglichen Runden bestehen sollten. Menschen liebt er über alles und möchte am liebsten immer in der Nähe seiner Bezugsperson sein, die am liebsten auch im Seniorenalter ist. Bei guter Pflege können kleine Terrier ein sehr hohes Alter erreichen. Aufgrund seines friedlich sozialen Verhaltens eignet er sich auch als Zweithund zu einem ebenfalls älteren Vierbeiner. Kontakt zur Tierherberge Kamp-Lintfort unter Tel. 02842/9283213.