Bürgermeister Christoph Landscheidt führte gemeinsam mit allen Projektbeteiligten einen symbolischen Spatenstich für die Sanierung des alten Tennenplatzes auf der Sportanlage am Volkspark durch.

Das Baubudget für die Umwandlung des alten Tennenplatzes in ein Kunstrasenspielfeld sowie die Errichtung des Parkplatzes mit 108 Stellplätzen beträgt 2,3 Millionen Euro und wird den Vereinen TuS Fichte Lintfort und der DJK Kamp-Lintfort eine neue Trainings- und Wettkampfqualität bieten. Zudem erhält auch der auf der Sportanlage ansässige Verein „Die Naturfreunde“ vier zusätzliche Stellplätze in der Nähe ihres Vereinsheims sowie eine neue Zuwegung. „Mit der Umsetzung des zweiten Bauabschnitts geht ein langgehegter Wunsch in Erfüllung, der die Trainingsmöglichkeiten deutlich verbessern und vor allem für die zunehmende Zahl von Mannschaften erweitern wird“, erklärt der Vorsitzende des TuS Fichte, Gerd Wahle.

Die Planung einer Anlage mit vielen Nutzern bedeutet auch viele Absprachen mit allen Beteiligten. „Alle Vereine haben sich während der Planungsphase eingebracht und haben den Prozess mit ihrem Wissen und ihren Anregungen bereichert. Es wurde lange gefeilt, um die Wünsche der Vereine umzusetzen“, erläuterte Architekt Uwe Hartig vom Büro Arcadis GmbH.