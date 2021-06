Dass Kinder die Akteure ihrer eigenen Entwicklung sind, wird immer wieder betont. Kindern wird demnach zugetraut, dass sie die für ihre Entwicklung notwendigen Schritte durch eigene Aktivität selbst vollziehen und dass sie sich mit ihrer sozialen und materialen Umwelt eigenständig auseinandersetzen. Ein Online-Seminar für Fachkräfte zu diesem Thema veranstaltet die Stadt Langenfeld am Montag, 14. Juni, um 8 Uhr.

„Der pädagogische Rahmen hierfür bedarf von Anfang an vieler Selbstgestaltungsmöglichkeiten“, sagt Ingrid Graser, die städtische Ansprechpartnerin für Kinder- und Jugendbeteiligung. Die Stadt Langenfeld baut nach ihren Angaben bereits seit einigen Jahren eine systematische Struktur zur Kinder- und Jugendbeteiligung auf und lädt Fachkräfte aus dem pädagogischen Handlungsfeld zu dem Online-Seminar am Montag, 14. Juni, ein, in dem die Teilnehmer das Thema Partizipation genauer unter die Lupe nehmen.

Grundlagen von Teilhabe

In dem Seminar werden die Grundlagen von Teilhabe, Mit- und Selbstbestimmung kritisch beleuchtet und praktische Ideen in verschiedenen Handlungsfeldern erarbeitet. Dabei werden unter anderem die folgenden Fragen gestellt: Welche Umsetzungsmöglichkeiten gibt es im Kita-Alltag oder in der Schule, in der OGS oder in Jugendfreizeiteinrichtungen? Wieviel Selbstbestimmung räumen wir Kindern ein? Wie können unterschiedliche Interessen und Bedürfnisse sinnvoll in Entscheidungen berücksichtigt werden? Wie kann eine partizipative Bildungspraxis gelingen? „Es werden neben einer Methodenvielfalt und aktivierenden Übungen auch Erholungsphasen und ein für den Arbeitsbereich spezifischer Fachgruppenaustausch angeboten, sodass die Fortbildung lebendig gestaltet wird“, so Graser.

Anmeldung

Das Seminar richtet sich an Erzieher, Kinderpfleger, Lehrer von Grund- und weiterführenden Schulen, OGS-Betreuer, Mitarbeiter von Jugendfreizeiteinrichtungen und andere pädagogisch Tätige. Die Anmeldung für das kostenlose Seminar ist per E-Mail an Ingrid.Graser@langenfeld.de möglich.