IM RÜCKSPIEGEL: LANGENFELD VOR 100 JAHREN - DIE GOLDENEN 1920ER-JAHRE Heute werden sie die Goldenen Zwanziger genannt. Wie waren die 1920er-Jahre? Ein Blick in den Rückspiegel.

Noch ohne 'vollständigen' Kirchturm aber in Feierlaune wurde von der Kath. Pfarrgemeinde St. Josef Immigrath das 25jährige Bestehen ihrer Gemeinschaft gefeiert. In der am 02.06.1896 [vor 125 Jahren], vom Erzbischof von Köln (1885–1899) Philipp Krementz (*1819 +1899), unterschriebenen Errichtungsurkunde steht: " [...] zu Immigrath in der Pfarrei Richrath wird eine selbständige katholische Pfarrei errichtet, und derselben die Filialkirche unter dem Titel des h. Joseph, des Pflege- vaters unseres Herrn, als Pfarrkirche, das dortige Rektoratsgebäude als Pfarrhaus und der dortige Begräbnisplatz als Pfarr-Friedhof hiermit überwiesen. [...] "

Die Opladener-Zeitung berichtet am 30.10.1921 vom Jubiläumswochenende.

"Immigrath. Das 25jährige Jubiläum der Pfarrgemeinde Immigrath hat sich zu einem Gemeindefest im wahrsten Sinne des Wortes ausgestaltet. Selbst viele Andersgläubige hatten ihre Anteilnahme in der einen oder anderen Weise zum Ausdruck gebracht. Ganz besonders wohltuend hat ein herzliches Glückwunsch- schreiben vom Vorstand der jüdischen Gemeinde berührt. Eingeleitet wurde die Feier am Samstag abend durch einen Fackelzug, dessen Eindruck sich noch verstärkte, da die Bewohner der Häuser Feuerwerk oder bengalisches Licht abbrannten. Auch sonst hatten viele Anwohner ihre Häuser der Bedeutung des hohen Tages angemessen geschmückt. Am Sonntag sah das feierliche Leviten- hochamt eine dichte Schar von Gläubigen. Am Abend folgte im Hoffmannschen Saale ['Wilhelmshalle', damalige Stadthalle], der lange vor Beginn trotz Stuhlreihen bis zum letzten Platz gefüllt war, die weltliche Feier, zu der die kirchliche und weltliche Gemeindevertretung, der Kirchenvorstand, die Lehrerschaft, die katholi- schen Vereine und die große Zahl der katholischen Gemeindeeingesessenen erschienen waren. Mit staunenswertem Fleiß hatte Rektor Müller [kath. Volks- schule, später Felix-Metzmacher-Schule, heute Prismaschule] eine Geschichte der Pfarrei ausgearbeitet, die er in seiner Festrede den Anwesenden vortrug. Dann folgten Glückwünsche des Bürgermeisters [Friedrich] Kreusch, Dr. Prigges im Namen der Zentrumsfraktion des Zentrumsvereins und des Gemeinderats- mitgliedes Eich im Namen des Arbeitervereins und der Cäcilia. Alle Redner hoben einhellig die großen Verdienste des Pastors Rhode um die Pfarrgemeinde Immigrath hervor. Zwischen den Ansprachen wurden Aufführungen, musikalische und dichterische Vorträge geboten. Alles hatte sich vereint, um den Tag würdig zu feiern und zu einem unvergeßlichen zu gestalten."

Tafel Baudenkmäler in Langenfeld/Rhld. 'Kath. Pfarrkirche St. Josef'

Umweltschutz- und Verschönerungsverein e.V. 1986