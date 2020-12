Un-Gereimtes zu Weihnachten 2020

Was ist des Weihnachtsfestes Sinn?

Einst leuchtete ein heller Stern,

nach Standort nah oder auch fern,

er wies drei Weisen ihren Weg,

das war fürwahr ein Privileg.

In einer Krippe fanden sie

ein Kind, bedeutsam wie noch nie.

Als Heimstatt diente nur ein Stall,

- auch heute ist dies oft der Fall.

Was ein Prophet schon längst erzählt,

hat seine Wirkung nicht verfehlt.

Christus, der uns Begleiter wird,

geht Gottes Weg ganz unbeirrt.

Wer sich ihm heute anvertraut,

der hat auf guten Grund gebaut.

Das Weihnachtsmenü

Familien wollen sich gern treffen

mit Onkel, Tante, Nichten, Neffen

zum weihnachtlichen Festmenü,

ob Gänsebraten, ob Fondue.

Doch hat das Restaurant geschlossen,

und deshalb wird sogleich beschlossen:

„Wir machen es nun virtuell,

und dies auch noch professionell.“

Die Kameras sind installiert,

die Hobbyköche motiviert,

das Kochen, Braten geht schon los

und klappt am Ende ganz famos.

So speist man diesmal digital

und trifft sich dann ein andermal.

Das Geschenk der Hirten

Als die Hirten im Stall eintrafen,

brachten sie Milch von ihren Schafen,

dazu ein selbstgebackenes Brot,

die heilige Familie war in Not.

Doch Schaf und Esel und das Rind

schnappten sich das Brot geschwind,

wollten gern ein Weihnachtsmahl,

das war dann katastrophal.

Doch ein Hirte, aufgeweckt,

hatte noch ein Brot versteckt.

Und so konnten alle essen,

niemand wurde hier vergessen.

Schöne Bescherung



Der allerletzte Weihnachtsbaum

entsprach nicht wirklich meinem Traum

gewachsen nach dem Ideal,

nein, diesmal war es nicht der Fall.

Auch gab es keinen Ständer mehr,

doch nahm ich dieses ganz leger.

Ich band den Baum mit Schnüren fest

und stellte ihn auf ein Podest.

Im abendlichen Dämmerlicht

fand ich den Baum dann einfach schlicht.

Geschmückt in seinem Lichterglanz

gefiel er mir am Ende ganz.