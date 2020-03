Dieses wunderschöne Regenbogen Bild haben Lisa und Julia mit Kreide auf den Boden vor ihrem Haus gezaubert. Ein Foto dieser gelungenen Mal-Aktion hat uns die stolze Mutter Carolin Wieczorek zugeschickt.

Sie erklärt: „Wir haben uns an eine Challenge aus dem Internet angeschlossen und möchten ein Zeichen dafür setzen, dass alles gut wird.“

Hochladen oder zuschicken

Habt ihr auch Eurer Kreativität freien Lauf gelassen, um ein Zeichen der Hoffnung zu senden? Dann schickt uns doch bitte Fotos davon. Die Fotos hier auf lokalkompass.de hochgeladen werden Alternativ per E-mail an redaktion@wochenanzeiger-langenfeld.de (Stichwort Zeichen der Hoffnung) oder via Facebook (www.facebook.com/wochenanzeiger). Die Aufnahmen veröffentlichen wir in unserer Print-Ausgabe, auf lokalkompass.de, auf Facebook und auf Instagram.

Zeichen der Hoffnung setzten