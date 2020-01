Am Samstag, 1. Februar, bieten die Malteser in der Zeit von 9 bis 17 Uhr in ihrer Geschäftsstelle, Karlstraße 3, einen Ersten Hilfe Kurs an, der Notfallsituationen bei Kindern in den Mittelpunkt stellt. Neben der Vermittlung von Erste Hilfe Wissen und dem Trainieren von richtigem Verhalten in Notsituationen mit Säuglingen und Kleinkindern geht es auch um die Sensibilisierung für Gefahren und die Vermeidung von Kinderunfällen im Haushalt.

Wer mit kleinen Kindern zu tun hat, sollte gewappnet sein und in Notfallsituationen richtig handeln können. Denn oft kann Schlimmeres nur vermieden werden, wenn Mütter und Väter, Erzieherinnen und Babysitter schnell reagieren und Erste Hilfe leisten, noch bevor der Rettungsdienst eintrifft. Dem richtigen Verhalten bei Kindernotfällen widmen die Malteser daher in einem Extrakurs besondere Aufmerksamkeit.

Notfälle im Vorfeld verhindern

Damit erst gar nichts passiert, vermitteln die Malteser vorbeugende Maßnahmen. Weitere Schwerpunkte der Ausbildung sind das Erkennen von Notfallsituationen bei Säuglingen und Kleinkindern, Maßnahmen bei Verbrennungen, Vergiftungen und Knochenbrüchen, Maßnahmen bei Bewusstlosigkeit und Atemstörungen, Herz-Lungen-Wiederbelebung bei Säuglingen und Kleinkindern sowie die Themen Pseudokrupp, Asthma und Allergien. Zudem gibt es Raum für den Erfahrungsaustausch untereinander.

Jetzt anmelden

Die Kosten für den Kurs betragen 45 Euro pro Teilnehmer. Anmeldungen sind online unter www.malteser-langenfeld.de möglich.