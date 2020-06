Die Langenfelder ÖPNV-Fahrgäste dürfen sich seit einigen Tagen über einen neuen Service an sieben Haltestellen im Stadtgebiet freuen, der am S-Bahnhof Langenfeld bereits seit einiger Zeit angeboten wird.

Unter dem Titel „Dynamische Fahrgastinformation“ koordinieren die Bahnen der Stadt Monheim (BSM) als Kooperationspartner der Stadt Langenfeld diese unternehmensübergreifende Echtzeit-Fahrgastinformation, bei der die Fahrgäste eine einheitliche und umfassende Informationsbasis über alle an einer Haltestelle verkehrenden Linien erhalten. Dabei speist die BSM neben den eigenen Linien selbstverständlich alle Langenfeld anfahrenden Linien des VRR und des VRS („Wupsi“) in die nun aktivierten Telematik-Systeme ein.

14 Service-Terminals

Dazu wurden an den sechs innerstädtischen Haltestellen vom Berliner Platz bis zum Rathaus und am S-Bahn-Halt Langenfeld-Berghausen insgesamt 14 Service-Terminals installiert, die sowohl mit einer digitalen Anzeige ausgestattet sind, als auch per Knopfdruck auf die Info-Taste eine Lautsprecher-Ansage zu den Ankunftszeiten der Busse aktivieren, die in den nächsten Minuten die jeweilige Haltestelle ansteuern werden. Dadurch wurden die Haltestellen barrierefrei ausgebaut.

Jetzt überzeugten sich die beiden Kooperationspartner mit Langenfelds Bürgermeister Frank Schneider und dem Geschäftsführer der BSM, Detlef Hövermann an der Haltestelle Freiherr-von-Stein-Straße von der Funktionsweise der neuen Terminals, die eine nachhaltige Verbesserung des Fahrgast-Service im ÖPNV darstellen.

Attraktivierung des ÖPNV

„Die Stadt Langenfeld arbeitet schon seit langem eng mit der BSM zusammen, so dass nach der bereits am S-Bahnhof bewährten dynamischen Fahrgastinformation die von der BSM nun zusätzlich bespielten 14 Terminals der nächste Schritt zur Attraktivierung des ÖPNV in unserer Stadt ist“, freut sich Bürgermeis-ter Frank Schneider über die nun realisierte Erweiterung des Kundenservice.

Detlef Hövermann von der BSM ergänzt: „Mit der Erweiterung der dynamischen Fahrgastinfo auf Langenfelder Stadtgebiet bietet die BSM ihren Fahrgästen einen weiteren Servicebaustein für eine bessere Orientierung, besonders auch im Störungsfall.“