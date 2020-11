Das Kreisgesundheitsamt reagiert auf positive Corona-Tests an der KiTa Immigrather Straße und der Fröbelschule.

Aufgrund einer positiven Testung in der Kindertageseinrichtung an der Immigrather Straße hat das Kreisgesundheitsamt für eine Gruppe mit 24 Kindern und zwei weitere Personen aus den Reihen des Erziehungspersonals eine Kontakt-Quarantäne angeordnet. Eine Reihentestung ist noch nicht konkret terminiert.

Nach einem positiven Test an der Friedrich-Fröbel-Schule wurden vom Kreisgesundheitsamt Kontakt-Quarantänen für 18 Kinder und zwei unmittelbar in Verbindung zu der Klasse stehende Lehrkräfte verfügt.