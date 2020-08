Wer kennt das nicht? Morgens früh im Schlafanzug dem Müllwagen winkend hinterherlaufen, statt der Papiertonne mal wieder die Restmülltonne herausgestellt oder Gelbe Säcke in der Garage vergessen. Langenfeld ist jetzt auch in der App „MyMüll.de“ vertreten, so dass dies der Vergangenheit angehören kann.

Darüber freut sich auch Dirk Heinrichs, Abfallberater der Stadt Langenfeld. Neben dem bereits bestehenden, klassischen Online-Abfallkalender und Outlook-Kalenderschnittstelle ist die Stadt Langenfeld ab sofort auch in der bekannten App „MyMüll.de“, dem „Wecker für die Mülltonne“ vertreten.

Erinnerungsfunktion

Die App erinnert zuverlässig und kostenlos ab sofort auch in Langenfeld die Bürgerinnen und Bürger daran, ihre Restmüll- oder blaue Papiertonne beziehungsweise die Gelben Säcke rechtzeitig herauszustellen. „Uns haben aus der Bürgerschaft immer wieder Nachrichten erreicht, die sich dieses Angebot wünschten“, sagt Andreas Scholz, Referatsleiter Steuern und Abgaben.

Damit haben Smartphone- oder Tabletnutzer eine echte Alternative zum gedruckten Abfallkalender bzw. zur Outlook-Kalenderschnittstelle.

Push-Benachrichtigung

Die Service App erinnert per Push-Benachrichtigung zuverlässig an die Bereitstellung der Abfallbehälter. „Die App funktioniert auf jedem Smartphone oder Tablet (iOS oder Android)“, ergänzt Joachim Stephan, Digitalisierungsbeauftragter der Stadt. Die „MyMüll.de“-App ist nach dem Download aus dem „AppStore“ oder dem „PlayStore“ schnell installiert und eingerichtet.

Straße, Abfallarten und die Erinnerungsfunktion können individuell angepasst werden. Informationen über Annahmestellen, Öffnungszeiten und Informationen zur Abfall- und Wertstoffentsorgung in Langenfeld sind in der App ebenfalls hinterlegt.

Den Alltag einfacher machen

„Das ist ein weiterer Schritt, um durch Digitalisierung den Langenfelder Bürgerinnen und Bürgern den Alltag einfacher zu machen“, freut sich Bürgermeister Frank Schneider über das neue Online-Angebot.

Nähere Informationen

Nähere Informationen gibt es unter www.mymuell.de sowie auf der Internetseite der Stadt, www.langenfeld.de (Suchbegriff „Abfallentsorgung“) oder telefonisch unter Tel. 02173/794-6740 im Referat Steuern und Abgaben.