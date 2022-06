Bereits im dritten Jahr in Folge veranstalteten die Langenfeld-Lady Lions ihren beliebten Pfingst-Spendenlauf. Über 1.000 Kilometer wurden für den guten Zweck gewandert, geritten und gegolft.

Die Teilnehmer konnten die Strecke und Tag frei wählen. Danach bestand die Möglichkeit, pro zurückgelegten Kilometer einen freiwilligen Betrag zu spenden.

Es kamen so fast 3.100 Euro an Spenden zusammen

„Neben den anderen großzügigen Spenden, die wir in diesem Jahr bekommen haben, ein super Ergebnis“, findet Roswitha Albers, Präsidentin des 2014 gegründeten Langenfelder Damen-Clubs. Die 34 ehrenamtlichen Frauen freuten sich über die Unterstützung der Langenfelder, die trotz der finanziell herausfordernden Zeit fleißig gespendet hatten. Unter anderem soll das Friedensdorf Oberhausen Spendenempfänger sein. Ziel dieses Vereins ist es, Kindern aus Kriegs- und Krisengebieten zu helfen.

Friedensdorf Oberhausen

Bis zu 150 Kinder finden jedes Jahr ein vorübergehendes Zuhause im Friedensdorf Oberhausen. Seit über 50 Jahren leistet das Friedensdorf medizinische Einzelfallhilfe für kranke und verletzte Kinder aus Kriegs- und Krisengebieten, die in ihrer Heimat keine Chance auf Heilung haben. Darüber hinaus initiieren und begleiten die zum großen Teil ehrenamtlichen Mitarbeiter Hilfsprojekte, die die medizinische Versorgung in den Herkunftsländern vor Ort verbessern und fördern durch ihre Arbeit in Deutschland humanitäres Bewusstsein und soziales Engagement. Die Behandlung der kleinen Patienten ist nur möglich, wenn Menschen in Kliniken und Praxen einwilligen, die Kinder kostenlos zu versorgen. Seit vielen Jahren kooperiert das Friedensdorf eng mit Einrichtungen in ganz Deutschland zusammen. Durch Faktoren wie die zunehmende Privatisierung von Krankenhäusern können die kleinen Schützlinge jedoch häufig dort nicht mehr unentgeltlich behandelt werden. Das Friedensdorf ist daher ständig auf der Suche nach neuen Partnern und spendenbereiten Unterstützern.

Wer spenden möchte, kann sich unter https://friedensdorf.de/so-koennen-sie-helfen informieren.

Lions Club International

Mit über 1,4 Millionen Mitgliedern weltweit ist Lions Clubs International die größte Nichtregierungsorganisation. Die Mitglieder der Lions Clubs engagieren sich ehrenamtlich für ihre Mitmenschen. „We Serve" („Wir dienen") ist ihr gelebtes Motto. Die Lions Clubs mit ihren Hilfswerken initiieren eigene soziale Projekte oder unterstützen bestehende Projekte.