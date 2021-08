Kreis Mettmann. Die WFB Werkstätten des Kreises Mettmann GmbH hat einen neuen Geschäftsführer. Der bisherige Technische Leiter Klaus Gebauer wurde - auf Vorschlag des Aufsichtsrates - von der Gesellschafterversammlung zum Geschäfts-führer bestimmt und hat sein Amt am 1. Juli angetreten. Er löst Klaus Przybilla ab, der nach 7 ½ Jahren in der Geschäftsführung der WFB in den wohlverdienten Ruhe-stand gegangen ist.

Der "Neue" ist ein "Altgedienter" der WFB Werkstätten. Klaus Gebauer ist von Hause aus Diplomingenieur für Produktionstechnik und hatte seit 2011 bereits die Technische Leitung der WFB Werkstätten inne. Vorangegangene Führungspositionen in der Industrie sowie eine Werkstattleitung bei den Caritas Werkstätten Niederrhein runden sein Profil ab. Als persönlich wichtigstes Ziel gibt Klaus Gebauer an, allen beschäftigten Menschen der WFB Werkstätten mit Handicap eine angemessene und zielführende Teilhabe am Arbeitsleben zu ermöglichen und damit deren Wertgefühl in der Gesellschaft zu steigern. Die konzeptionelle und strategische Weiterentwicklung der WFB Werkstätten im Einklang mit dem Bundesteilhabegesetz reiht sich natürlich nahtlos daran an. Ebenso liegt Ihm der Ausbau der Zusammenarbeit mit den unter-schiedlichsten Kooperationspartnern in den regionalen Netzwerken und Gremien, so-wie die Personalentwicklung der ca. 250 Fachangestellten am Herzen. Jeder neue Geschäftsführer bringt natürlich „eigene“ Ideen mit, sagt Gebauer. Die deckungsgleichen Vorstellungen zu seinem Vorgänger jedoch erleichtern den selbstgesetzten Anspruch, die langfristig gesetzten Ziele ungehindert fortführen zu können, fährt Gebauer fort. Ihm ist wichtig die WFB Werkstätten des Kreises Mettmann GmbH kontinuierlich weiter zu entwickeln und fit für zukünftige Herausforderungen zu machen. Die WFB bietet allen Mitarbeitenden die Möglichkeit sich Praxisnah und dem aktuellen Stand der Technik folgend, zu erproben, um auch auf dem ersten Arbeitsmarkt Fuß fassen zu können.

Gebauer sagt: „Die WFB Werkstätten des Kreises Mettmann GmbH können aufgrund ihres breiten branchenübergreifenden Portfolios fast allen Kunden zielführende Lösungen für ihre Probleme anbieten, wir stehen Jedem mit unseren 1100 Mitarbeitenden gerne mit Rat und Tat zur Verfügung. Der Fokus liegt dabei nicht nur auf dem produktiven, sondern ggf. auch im pädagogisch arbeitenden Bereich. Damit ist die WFB als zertifizierter Arbeitgeber, für viele, erster Ansprechpartner, Wegweiser und Vermittler in unserer Region“.

Gebauer ist verheiratet, hat einen Sohn und lebt mit seiner Familie am Niederrhein.

Die WFB Werkstätten des Kreises Mettmann GmbH sind anerkannte Bildungs- und Ausbildungsstätte für das Freiwillige Soziale Jahr (FSJ), den Bundesfreiwilligendienst (BFD) sowie das Anerkennungsjahr bzw. berufsbegleitende Praktika.

Nähere Informationen finden Sie auf unserer Homepage unter www.wfbme.de.