Brücke über den Sickingmühlenbach in Marl Hamm fertiggestellt

Mit einem kleinen Festakt weiht die Stadt Marl am Freitag (4.9.) die neue Brücke am Sickingmühlenbach ein. Die Bauarbeiten im Stadtteil Hamm gingen auch während der Corona-Pandemie voll weiter. Bis auf kleinere Restarbeiten ist die wichtige und barrierefreie Verbindung zwischen den Wohnquartieren fertiggestellt.

Um 17 Uhr findet unter den aktuellen Hygiene- und Abstandsregelungen eine offizielle Eröffnungsfeier an der Brücke statt. Ab 18 Uhr lädt die Veranstaltungsgemeinschaft bestehend aus der katholischen Pfarrgemeinde St. Franziskus, Hammer Löwen, Bergbautraditionsverein, Bürgerschützen Marl-Hamm, IGBCE-Ortsgruppe Marl-Nord und der Siedlergemeinschaft Zollverein in den Biergarten an der Kirche Sankt Barbara zu einem kleinen Imbiss ein.

Aufgrund der Corona-Vorschriften des Landes NRW ist die Teilnehmerzahl begrenzt. Eine Anmeldung für den Imbiss um 18 Uhr ist erforderlich. Interessierte Bürgerinnen und Bürger können sich ausschließlich am Donnerstag (3.9.) von 10 bis 12 Uhr bei der Kirchengemeinde telefonisch unter (02365) 26238 anmelden.

Einweihung der neuen Brücke am Sickingmühlenbach

Freitag, 4. September 2020, 17 Uhr

Treffpunkt: Verbindung Lessingstraße/Schwanenweg

Imbiss: Kirche Sankt Barbara, Bachackerweg 128, 45772 Marl