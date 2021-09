Fahrradfahrer angegriffen und mit Tritten malträtiert

Ein Unbekannter hat einen Fahrradfahrer in Horst am Donnerstagvormittag, 9. September 2021, verletzt. Der 56-jährige Gelsenkirchener fuhr gegen 10.15 Uhr mit seinem Rad auf der Markenstraße in Richtung Essen. Dort wurde er von dem unbekannten Mann angesprochen und hielt daraufhin an. In der Folge schlug der Unbekannte mehrmals auf den Gelsenkirchener ein, woraufhin der Gelsenkirchener vom Fahrrad fiel. Als der Täter anfing, sein Opfer mit Tritten weiter zu malträtieren, konnten sich zwei 53 und 33 Jahre alte Zeugen dazwischen stellen. Der Mann ließ daraufhin von seinem Opfer ab und flüchtete mit dessen Fahrrad in die Industriestraße in Richtung Nordsternpark.