Mann von Auto in Marl Sinsen angefahren, Mordkommission ermittelt

Ein Einsatz, der mit der Meldung "Verkehrsunfall" begann, endete mit Ermittlungen der Mordkommission. Am Mittwochabend, gegen 20:40 Uhr, wurde auf der Holunderstraße in Marl ein Verkehrsunfall mit verletzten Personen gemeldet. Ein PKW war von der Fahrbahn abgekommen und hatte zwei Fußgänger erfasst. Beide wurden verletzt, ein 20-Jähriger aus Marl lebensgefährlich, ein 19-Jähriger aus Marl leicht. Die beiden Fußgänger und ein verletzter Fahrzeuginsasse wurden ins Krankenhaus gebracht. Nach ersten Ermittlungen ergab sich der Verdacht, dass die Fußgänger absichtlich angefahren wurden.

Eine Mordkommission wurde eingerichtet. Vor dem Zusammenstoß soll es einen Streit zwischen den vier Autoinsassen und den beiden Fußgängern gegeben haben. Der vermeintliche Fahrer, ein 19-Jähriger Er wurde dem Haftrichter vorgeführt werden. Die Ermittlungen dauern an.