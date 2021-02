Die Polizei sucht Zeugen nach einem Tankstelleneinbruch auf der Breite Straße. Dort sind in der Nacht auf Sonntag, gegen 2.50 Uhr, unbekannte Täter in den Verkaufsraum eingebrochen. Die Täter konnten Bargeld erbeuten und damit flüchten. Die weiteren Ermittlungen dauern an.