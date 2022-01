Unbekannte Frau überquert Betriebsgleise vor der S 9, Schnellbremsung eingeleitet

Am Dienstagnachmittag (11. Januar) soll eine Frau die Betriebsgleise am Haltepunkt Gladbeck West überquert haben. Zum gleichen Zeitpunkt hatte eine S-Bahn Einfahrt, welche eine Schnellbremsung einleiten musste. Zum Glück wurde niemand verletzt.

Gegen 14:50 Uhr informierte der Triebfahrzeugführer der S9 (von Haltern am See nach Wuppertal Hauptbahnhof) die Bundespolizei über eine weibliche Person, die kurz vor der Einfahrt der S-Bahn am Haltepunkt Gladbeck West die Gleise überquert haben soll. Der 23-Jährige gab daraufhin einen Achtungspfiff und leitete eine Schnellbremsung ein, um einen Zusammenstoß zu vermeiden.

Da sich der Triebfahrzeugführer nicht sicher war, ob der Zug die Frau erfasst habe, wurde eine Streckensperrung veranlasst.

Bundespolizisten konnten weder am Zug, noch am Ereignisort, nahe der Unterführung der Europabrücke, etwas feststellen, welches auf einen Zusammenprall hindeuten würde.

Mitarbeiter der Deutschen Bahn gaben an, eine Frau weglaufen gesehen zu haben.

Der 23-Jährige erlitt einen Schock und wurde durch einen anderen Triebfahrzeugführer abgelöst.

Durch die Streckensperrung kam es bei vier Zügen zu einer Verspätung von 120 Minuten und sechs Züge fielen zum Teil aus.