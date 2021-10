Unbekannte legen Einkaufswagen in Gleise nahe dem Lipper Weg in Marl

Am gestrigen Abend (13. Oktober) platzierten Unbekannte einen Gegenstand auf den Gleisen der Strecke zwischen Wuppertal Hauptbahnhof und Haltern am See Bahnhof. Eine S-Bahn kollidierte mit einem Einkaufswagen.

Schnellbremsung

Gegen 19:30 Uhr alarmierte der Lokführer der S 9 (Fahrtrichtung Hagen Hauptbahnhof nach Recklinghausen Hauptbahnhof) die Bundespolizei. Er musste aufgrund eines Gegenstandes im Gleisbereich, nahe dem Lipper Weg in Marl, eine Schnellbremsung einleiten. Kurz zuvor kollidierte der Zug mit einem in der Strecke abgelegten Einkaufswagen, welcher sich unter dem Zug verkeilte.

Schaden an der S-Bahn

Durch den Vorfall kam es zu einem erheblichen Schaden an der S-Bahn. Die genaue Schadenshöhe wird noch ermittelt. Die 52 Fahrgäste der S-Bahn konnten unverletzt im Bahnhof Haltern am See aussteigen. Die Bahnstrecke konnte gegen 21:50 Uhr durch den Notfallmanager wieder freigegeben werden. Aufgrund dessen kam es zu erheblichen Störungen im Bahnverkehr.

Die Bundespolizei leitete ein Strafverfahren wegen des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr ein