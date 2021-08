Unbekannte werfen Brandsatz gegen Kirche

Bislang unbekannte Täter haben in der Nacht (26./27. August 2021) einen Brandsatz gegen eine seit elf Jahren entwidmete Kirche an der Josefstraße in der Neustadt Gelsenkirchen geworfen. Eine Passantin entdeckte das Feuer um 6.55 Uhr und alarmierte die Feuerwehr. Die Wehrleute löschten den Brand, durch den Sachschaden entstand.