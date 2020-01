Unfall mit Betonmischer, schwierige Bergung

Aus noch ungeklärter Ursache kam ein vollbeladener Betonmischer am Dienstag um 14.33 h am Hochfeld in Datteln nach rechts von der Fahrbahn ab und geriet auf den Grünstreifen. Er schleuderte zurück auf die Fahrbahn und kippte mit der rechte Seite auf die Straße. Der Fahrer, ein 32-Jähriger aus Bochum, blieb unverletzt. Ein Teil der Ladung lief aus. Der LKW muss voraussichtlich mit einem Kran aufgerichtet werden. Die Straße Hochfeld ist derzeit zwischen Beckmumer Straße und dem Kreisverkehr voll gesperrt. Wie lange die Straße gesperrt bleibt, ist noch unklar.



Schwierige Bergung



Zwei Kräne wurden eingesetzt, um den Lkw wieder aufzurichten. Der Betonmischer war nicht mehr fahrbereit. Die Aufräumarbeiten dauerten am Dienstag noch bis in die Abendstunden an. Die Straße war insgesamt sechs Stunden gesperrt und wurde um 20.30 h wieder freigegeben. Der 32-jährige Fahrer des Betonmischers ist nach dem Unfall im Krankenhaus untersucht worden und vorsorglich stationär aufgenommen worden. Nach seinen ersten Angaben musste der Fahrer einem entgegenkommenden Fahrzeug ausweichen.