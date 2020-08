Versuchter Raub mit Schusswaffe auf Spielhalle

Gegen 23:01 Uhr am Samstag betritt eine männliche Person die Spielhalle in Datteln (Südring 157) hebt eine Schusswaffe bis in ca. Schulterhöhe und zielt auf einen vor dem Tresen der Spielhalle stehenden Kunden sowie die hinter dem Tresen stehende Spielhallenaufsicht.

Ohne ein Wort zu sagen, senkt er dann plötzlich die Waffe und verlässt die Spielhalle ohne Beute. Der Täter ist ca. 170 cm groß, ca. 30 Jahre alt und hatte eine sportliche Figur; bekleidet war er mit einer grünen "parkaähnlichen" Jacke mit Kapuze, die er über den Kopf gezogen hatte. Vor dem Gesicht trug er ein schwarzes Schlauchtuch. Weiterhin war er mit einer schwarzen Hose und grauen Schuhen bekleidet. In der rechten Hand trug er einen beigen Jutebeutel. Eine sofort eingeleitete Tatortbereichsfahndung verlief negativ.