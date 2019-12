Vollsperrung nach Unfall mit LKW auf der A 42, Vorderreifen der Sattelzugmaschine platzte

Nach einem Verkehrsunfall mit zwei Verletzten am Donnerstagnachmittag (19.12., 14:20 Uhr) war die Autobahn 42 in Fahrtrichtung Dortmund für vier Stunden voll gesperrt. Ein 42-jähriger LKW-Fahrer fuhr auf der rechten Fahrspur der Autobahn 42 in Richtung Dortmund, als in Höhe der Ausfahrt Castrop-Rauxel-Bladenhorst der linke Vorderreifen der Sattelzugmaschine platzte.

Der LKW-Fahrer aus Dortmund verlor die Kontrolle, die Maschine zog nach links und kollidierte mit einer 47-jährigen BMW-Fahrerin die auf gleicher Höhe neben dem LKW fuhr. Der LKW drückte den BMW an die mittlere Betonschrammwand. Die 47-jährige Dortmunderin war zunächst eingeklemmt. Rettungskräfte befreiten sie aus ihrem Auto. Durch den Zusammenstoß flogen Fahrzeugteile des LKW auf die Gegenfahrbahn. Ein 35-jähriger Renault-Fahrer aus Olfen konnte diesen nicht mehr ausweichen, überfuhr sie und stoppte auf dem Seitenstreifen. Der 35-jährige blieb unverletzt. Rettungskräfte brachten den 42-jährigen LKW-Fahrer und die 47-jährige BMW-Fahrerin aus Dortmund ins Krankenhaus.