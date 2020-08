Abrahamsfest Marl beginnt am 6. September

Unter dem Motto „Jugend – zwischen den Stühlen – aktiv“ startet das 20. Abrahamsfest am 6. September wegen der Corona-Pandemie unter Einhaltung der Hygiene- und Abstandsregeln. Auf die Gäste wartet ein kunterbuntes Programm mit Tanz-Workshops, Lesungen, Gesprächen sowie das gemeinsame Abendmahl im Rathaus.

19 Veranstaltungen und vier Projekte

Bis Dezember lädt das Abrahamsfest mit insgesamt 19 Veranstaltungen und vier Projekten zum gemeinsamen Austausch und zur Zusammenführung unterschiedlicher Religionen ein. Eröffnet wird das Abrahamsfest offiziell am Sonntag, 6. September, mit der Auftaktveranstaltung „Gemeinsam Leben“ in der Synagoge in Recklinghausen um 17 Uhr. Im Mittelpunkt stehen die unterschiedlichen Religionen sowie die Impulse und Begegnungen von Jugendlichen. Gastrednerin ist Regierungspräsidentin Dorothee Feller aus Münster.

Gastmahl im Dezember im Rathaus Marl

Schirmherr des diesjährigen Abrahamfestes ist Aeham Ahmad. Der 32-Jährige ist bekannt durch seine Kunst als „Pianist in Trümmern“ und tritt am 30. Oktober bei dem Event „Zwischen den Stühlen hier und weltweit – aktiv!“ auf. Die Veranstaltung ist ein Mix aus Musik, Tanz und Gesprächen und wird in Kooperation mit der Stadt Marl veranstaltet. Als Abschluss des Abrahamfestes folgt das Gastmahl am 8. Dezember im Rathaus Marl um 18 Uhr. Bei einem gemeinsamen Mahl können sich die Gäste auf interkulturelle Darbietungen freuen und den Abend mit Leckereien und Gesprächen ausklingen lassen.

Weitere Informationen

Veranstalter des Abrahamsfestes sind die Christlich-Islamische-Arbeitsgemeinschaft (CIAG), Marler Kirchen und Moscheen, die Jüdische Kultusgemeinde des Kreises Recklinghausen, der Marler Integrationsrat und die Stadt Marl. Aufgrund der aktuellen Corona-Pandemie sind Voranmeldungen zu den einzelnen Veranstaltungen erforderlich.