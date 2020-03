Mittlerweile findet in Marl so gut wie nichts mehr statt, den Menschen wird empfohlen auf soziale Kontakte zu verzichten und wenn es irgendwie geht, zu Hause zu bleiben. “Bei all der Dramatik, kann die Zeit mit einem Buch gut verbracht werden und endlich ist mal Zeit zum Lesen”, betont Bärbel Wilgermein von der Buchhandlung Victoria – Buch am Schacht in Marl-Hüls. Deshalb bietet die Buchhandlung in dieser Zeit an, telefonisch oder per Internet bestellte Bücher zu den Leserinnen und Lesern im Raum Marl nach Hause zu liefern. “Schließlich müssen wir jetzt alle zusammenhalten und uns gegenseitig helfen”, so die Buchhändlerin. Weitere Informationen unter der Tel. Nr. 2000103 oder www.victoria-buch-am-schacht.de.