"Dampf, Druckluft und Strom" auf der Zeche Zollern

Am Sonntag (15.8.) ist auf dem Gelände der Zeche Zollern viel los: Von 11 bis 18 Uhr lädt der Landschaftsverband Westfalen-Lippe (LWL) unter dem Motto "Dampf, Druckluft, Strom" zu einem Erlebnistag für die ganze Familie in sein Dortmunder Industriemuseum ein.

Den ganzen Tag über dreht die kleine Grubenbahn mit Gästen ihre Runden über das Zechengelände. Lok "Anna" ist auf dem Hauptgleis unterwegs und bietet mit ihrer weißen Dampf-Fahne Motive für Fotograf:innen. Vor der Maschinenhalle befeuern Werkstattmitarbeiter eine alte Lokomobile, und drinnen setzen sie die Kompressoren mit Strom in Bewegung. Beim Schau-Schmieden gibt es Einblicke in das Handwerk am Feuer. Zusätzlich ist die Kinderwerkstatt zum Basteln geöffnet. Alle Aktionen sind kostenlos, bezahlt werden muss nur der reguläre Museumseintritt (Erwachsene 5 Euro, Kinder und Jugendliche frei).



Bereits Samstag (14.8.) startet für Geschichtsinteressierte um 15 Uhr die Themenführung "Leben und Arbeiten im 19. Jahrhundert". Da die Zeche Zollern an der Schwelle zum 20. Jahrhundert entstanden ist, finden sich dort noch viele Berührungspunkte mit dem Leben und Arbeiten des vorletzten Jahrhunderts. Teilnehmer:innen erfahren Spannendes über die Lebenswelt der Arbeiter in der Frühindustrialisierung, ihren gesellschaftlichen Status und ihre Alltagsrealität.