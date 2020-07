Besondere Zeiten erfordern besondere... Ideen, genau. Darum gab es jetzt für die 92 Abiturientinnen und Abiturienten des Abiturjahrgangs 2020 des Hans-Böckler-Berufskollegs eine Abifeier der etwas anderen Art.

Der traditionelle Abiturball musste aufgrund der Coronavirus-Krise im Vorfeld durch die Schulleitung leider abgesagt werden. Das Hans-Böckler-Berufskolleg hat trotzdem – natürlich unter Beachtung der Hygienevorschriften – keine Mühen gescheut, um die Überreichung der Abiturzeugnisse in einem würdevollen und angemessenem Rahmen zu ermöglichen. So wurden dann die Zeugnisse am vergangenen Samstag in insgesamt vier Feiern in Marl und Haltern am See an 92 strahlende Abiturienten überreicht.

Schulleiter Wolfgang Großer beglückwünschte die Abiturientinnen und Abiturienten: „Bis heute haben Sie im Auftrag der Schule auf das Ziel der Allgemeinen Hochschulreife hingearbeitet. Nun gehen Sie hinaus in die Welt und suchen sich ein bestimmtes Studienfach aus. Ich wünsche Ihnen, dass Sie die richtigen Themen für sich ausgewählt haben und mit Ausdauer ihren beruflichen Werdegang selbstbestimmt gehen werden.“ Im Anschluss überreichte Schulleiter Wolfgang Großer gemeinsam mit den Klassenlehrern die Abiturzeugnisse an die frisch gebackenen Abiturientinnen und Abiturienten. Dabei gab es in diesem besonderen Abiturjahr einen Abiball zum Mitnehmen: Alle Abiturienten bekamen von der Schulleitung ihren persönlichen Abi-Ball mit einem Piccolo und Salzstangen überreicht als kleine Entschädigung dafür, dass eine große Feier mit geselligem Charakter in diesen Zeiten leider nicht sinnvoll und verantwortbar ist. Ein Buch mit der Landesverfassung von Nordrhein-Westfalen sowie mit dem Grundgesetz und mit einer persönlichen Widmung überreichten die Klassenlehrer ebenfalls.

Die Abiturientinnen und Abiturienten bedankten sich mit Reden bei ihren Klassenleitungen und der Schule für die gute Unterstützung in den letzten drei Jahren sowie bei den anstrengenden Prüfungen des Zentralabiturs gerade in diesen turbulenten und schwierigen Zeiten. Den Abschluss der Zeugnisfeiern bildete jeweils die Ehrung der Jahrgangsbesten.

Abiturjahrgang 2020 im Überblick

Ihre Allgemeine Hochschulreife haben folgende Schülerinnen und Schüler erhalten:

Im beruflichen Gymnasium für Gestaltung:

Klasse M-A13:

Al Kabouni, Fatima

Ambrozius, Nina

Berber, Gökce

Brathe, Leon-Kilian

Elbracht, Theresa

Gräsler, Tia

Kempf, Fabian

Korten, Annika

Laupenmühlen, Sophie

Lerch, Lina

Muawiya, Wesan

Oer, Madeleine

Ollesch, Louisa

Podsadlowski, Kim Kathrin

Rednau, Rene

Schneider, Lisa

Schumann, Emily

Shaka, Rabije

Stange, Melanie

Streppelmann, Lara Yasmin

Wölke, Michelle

Im beruflichen Gymnasium für Wirtschaft und Verwaltung:

Klasse W-A13e:

Balster, Johann

Berse, Simon

Black, Martin

Böhmer, Alexandra

Brinkert, Jennifer

Eltrup, Dennis

Gebauer, Lena

Husmann, Kim Lea

Korczowski, Amina

Loos, Carolin

Mazpolowski, Lukas

Paris, Maximilian

Radeler, Max

Redlich, Max

Schemmer, Tim

Scholz, Rosanna

Stock, Sebastian

Trost, Merit

Zobe, Julian

Im beruflichen Gymnasium für Gesundheit und Soziales, Erzieher/in:

Klasse S-EA13a:

Annus, Emiely

Bindacz, Magdalena

Drögehoff, Nina

Hantke, Luca

Hengstermann, Franziska

Huxel, Hannah

Kaiser, Vivien

Peine, Michaela

Seibel, Cosima

Stracke, Jonas

Werwer, Pia

Wüller, Stephanie

Klasse S-EA13c:

Bäumer, Anouk

van der Beck, Paul

Brockmann, Esther

Daniel, Natalia

Giese, Hannah

Grabow, Anna

Haß, Florian

Jüttermann, Lisa

Käsling, Paulina

Klusmann, Christina

Kortenhorn, Junel

Ly, Laura

Meußen, Lara

Nolde, Meriana

Overhoff, Nele

Saric, Dustin

Spill, Kevin

Im beruflichen Gymnasium für Technik, Biologisch-Technische/r Assistent/in:

Klasse N-A13a:

Balandyte, Rimante

Barth, Lucas

Bierwagen, Leonie

Fladda, Nina

Frenzer, Lisa-Marie

Hoffmann, Jana

Hülsewede, Maximilian

Kullik, Hannah

Lewin, Jana

Lingsminat, Lydia

Middelmann, Anna

Neumann, Fabrizio

Schuknecht, Nik Noah

Urban, Martin

Vahnenbruck, Luis

Vonnemann, Laura

Im beruflichen Gymnasium für Technik, Umwelttechnische/r Assistent/in:

Klasse N-A13a:

Breitkreutz, Till

Funke, Karl

Lang Roig, Alejandro

Lingnau, Jana

Thiele, Nils