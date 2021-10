Nach dem großen Erfolg ihres ersten Konzerts im Februar 2019 sind die beiden

Vollblutmusiker Claudia Hirschfeld und David Döring auch in diesem Jahr wieder

im Kulturzentrum Erlöserkirche in Marl zu Gast. Ihr aktuelles Programm heißt wie

ihre erste gemeinsame CD: „You’ll Never Walk Alone“.

2016 standen Claudia Hirschfeld und David Döring erstmals gemeinsam auf der Bühne.

Seitdem haben die beiden bei unzähligen gemeinsamen Konzerten in ganz

Deutschland, aber auch im europäischen Ausland ihr Publikum begeistert. Nun liegt mit

„You’ll Never Walk Alone“ endlich der erste gemeinsame Tonträger vor. Der Titel steht

dabei nicht nur für das gemeinsame Musizieren, sondern auch für den christlichen

Glauben, der die beiden Künstler ebenfalls stark verbindet. Dementsprechend sind auf

dieser Produktion und damit auch ihrem gleichnamigen Programm neben einigen

typischen Panflöten-Klassikern sowie Kompositionen von Claudia Hirschfeld auch

mehrere spirituelle Lieder zu hören. Der warme, fantastische Klang der Wersi-Orgel

verschmilzt dabei kongenial mit der Magie der Panflöten von David Döring. Beide

Musiker sind Ausnahmekünstler auf ihren Instrumenten und genießen eine hohe

weltweite Reputation. Gemeinsam schaffen sie himmlische Klangerlebnisse, die zum

Träumen genauso einladen wie zum Mitklatschen und Mitfeiern. Man hört und fühlt, wie

perfekt Claudia und David musikalisch, aber auch menschlich harmonieren.

Claudia Hirschfeld ist seit über 30 Jahren professionell als Organistin und Keyboarderin

unterwegs und zählt zu den absoluten Superstars an ihrem Instrument. In ganz Europa,

aber auch in Nord- und Südamerika sowie Arabien und China hat sie schon erfolgreich

in die Tasten gegriffen, aber auch bei vielen TV-Auftritten für Furore gesorgt. Neben

ihrer Tätigkeit als Solistin hat sich Claudia Hirschfeld auch als „Orchester“ für namhafte

Sänger, Chöre und Instrumentalsolisten einen Namen gemacht und arbeitet dabei unter

anderem mit Weltstars wie René Kollo, Eva Lind, der Trompetenlegende Walter Scholz,

den German Tenors oder eben David Döring zusammen. David ist mit Musik groß

geworden, hat zunächst Geige gelernt, ehe er zur Panflöte wechselte und sich darauf

eine nahezu unerreichte Virtuosität angeeignet hat. Seine YouTube-Videos wurden

millionenfach geklickt und haben ihn auf der ganzen Welt zu einem Star an seinem

Instrument gemacht. Gerne geht David Döring auch neue Wege, spielt mit seiner

Panflöte Melodien, die man sonst noch nie auf so einem Instrument gehört hat.

Konzerttermin: Samstag, 13. November 2021

Beginn: 19:00 Uhr

Ort: Kulturzentrum Erlöserkirche

Schachtstraße 104

45768 Marl

Eintritt: VVK 22 € AK 25 €