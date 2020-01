Pünktlich zum Neuen Jahr gibt es hier die Veranstaltungen für die Kinder- und Jugendbibliothek im Marler Türmchen.

Der Lesespaß beginnt am Mittwoch, 15. Januar. In der Zeit von 14.30 bis 15.15 Uhr liest Vorlesepate Wilfried Groß die Geschichte "Pfoten hoch" für Kinder ab sieben Jahren. Weiter geht es dann am Dienstag, 21. Januar, von 15 bis 16 Uhr. Bei dem Bücherschneckchentreff können die Kleinsten von ein bis drei Jahren gemeinsam mit ihrer Begleitung erste Bilderbücher fühlen, tasten, betrachten, benennen. "Der Ritter ohne Schrecken" hält am Freitag, 24. Januar, Einzug in der Bibliothek. Die Geschichte handelt von einem Ritter der Drachen tötet um Prinzessinnen zu befreien. Doch eines Tages sind seine Socken einfach weg. Eine spannende Lesung für Kinder ab sieben Jahren.

Am Mittwoch, 29. Januar, wird die Geschichte von Tilda Apfelkern gelesen. Kinder ab sieben Jahren sind eingeladen bei der Geschichte von 14.30 bis 15.15 Uhr dabei zu sein.