Milli Häuser mit dem U.K. Quartett am Bootshaus des Faltbootclub Hamm Marl 55 e.V.

„ TATORT JAZZ“ am Sonntag 19.9. 2021 Beginn um 16 Uhr, "Musik am Bootshaus" macht der Faltbootclub Hamm Marl 55 e.V. möglich. Es ist ein Spielort in entspannter Lage . Mit dem U.K. Quartett feat. Milli Häuser erwartet Euch Jazzmusik mit starken Melodien in rhythmischer Vielfalt. Es sind Stücke mit starken- und eingängigen Melodien und prägnanten Rhythmen. Das ist der Startpunkt und die Inspiration für die Musiker bei ihren Live-Konzerten.

Mittlerweile gibt es viele neue Stücke der Band. Bei diesem Konzert kommt Sängerin Milli Häuser als Gastsolistin dazu. Auf Stippvisite singt sie eigene Texte zu den im Ursprung intrumentalen Stücken vom U.K. Quartett, sowie verschiedene andere Kompositionen und passende Lieblingssongs.Musikalische Leckerbissen mit jazzigen Klängen bieten Milli Häuser, der Pianist und Preisträger des 1. Jazzpreis Ruhr 2011, Marc Brenken, und der Jazzschlagzeuger Uwe Kellerhoff, der mit „Brutto Sozialprodukt“ einen Nr. 1 Hit landete..»TATORT JAZZ« ist nun seit 15 Jahren »On Stage«. Mit hunderten von Konzerten mit der festen "Tatort Jazz Band". Sie sind eine Ausnahme des Musikgeschehens im Ruhrpott.