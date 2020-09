Das Musical "Rock of Ages" macht am Samstag, 5. September, halt im Theater Marl und eröffnet damit die neue Spielreihe nach der Corona-Zwangspause. Los geht es um 19.30 Uhr. Karten und weitere Infos gibt es im i-Punkt im Marler Stern, Tel. 02365 994310.

Das Schauspiel, inszeniert vom Westfälischen Landestheater, spielt in Hollywood Ende der 80er-Jahre. Noch geben Haarspray und Leggings im Bourbon Room Bar den Ton an. Während Stacee Jaxx den Groupies „behilflich“ ist, malt sich der angehende Rockstar Drew seine goldene Zukunft aus. Dabei steht auch die „umwerfende Traumfrau“ im Mittelpunkt.

Toller Sound und wilde Geschichte

Doch dann kommen zwei Entwickler in die Stadt, um genau an dem Ort, an dem die Romantik noch wuchert, ein anderes Paradies zu errichten: eine Shopping-Mall. Aus den Gegensätzen und Träumen entwickelt sich eine verrückte, urkomische, wilde Rock’n’Roll-Liebesgeschichte mit Songs von Bands wie Foreigner, Europe, REO Speedwagon, Whitesnake und vielen mehr.

Es gelten die aktuellen Corona-Schutzmaßnahmen. Des Weiteren werden die Zuschauer gebeten, vorzeitig zu erscheinen, damit die Regeln eingehalten werden können und es nicht zu einem Besucherstau kommt.