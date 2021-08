U.K. Quartett feat. Milli Häuser – Tatort Jazz am Bootshaus des Faltbootclub Hamm Marl

Am Sonntag den 19.09.2021 tritt in der Reihe Musik am Bootshaus das U.K. Quartett feat. Milli Häuser beim Faltbootclub auf. Das wird ein musikalischer Hochgenuß.

Das U.K. Quartett

spielt Modern Jazz & beyond. Inspiriert ist die Musik durch die Tourneen der Musiker in aller Welt: Sinnliche, weiche Landschaften, mit uralter Kultur, spiegeln sich in manchen Stücken wider. Aber auch westafrikanische Rhythmen, die erdig atmen und sich mühelos jazzig improvisieren lassen, werden zu etwas Neuem, Modernen, Unbekannten. Lateinamerikanische Leichtigkeit und der Hauch von „Street Beat Music“ aus New Orleans verströmt ungebremste Lebensfreude. Als Gast hat kommt die Sängerin Milli Häuser. Auf Stippvisite singt sie eigene Texte zu den im Ursprung instrumentalen Stücken vom U.K. Quartett, sowie verschiedene andere Kompositionen und passende Lieblingssongs.

Musikersteckbriefe:

Bandleader Uwe Kellerhoff ist Drummer einer der erfolgreichsten Jazzreihen in Deutschland: „Tatort Jazz“ im Ruhrgebiet. Tatort Jazz findet seit nun 15 Jahren in Bochum regelmäßig statt. Kellerhoff ist kein unbekannter in der Musikbranche. Nach goldenen Schallplatten und weiteren Preisen mit Geier Sturzflug, spielte er u.a. mit Stefan Stoppok und den „Orginal Members“ der Bill Haley Comets (USA). Später fand er den Weg zum Jazz. Zusammen mit dem bekannten Jazzbassisten Alex Morsey (Preisträger verschiedenster Jazzpreise), begleitet er seit dreizehn Jahren regelmäßig diverse regionale und internationale Gastsolisten, wobei wohl kein Jazz - Stil ausgelassen wurde. Mit Saxophonist Peter van der Heusen spielte er im Tatort Jazz Orchester mit diversen prominenten Gaststars wie u.a. Peter Kraus, Max Mutzke, Johannes Oerding, Ron Williams, Marian Gold u.v.m. Van der Heusen spielte über zehn Jahre beim „Circus Roncalli“ das Saxophon und begleitete auf dem Original „TV Traumschiff“ viele prominente Künstler. Der Mann am Klavier ist Pianist Matthias Dymke. Er ist Tatort Jazz Hausbandmusiker, spielt eigene Soloprogramme und arbeitete u.a. mit den Duisburger Philharmonikern u.v.m. zusammen.

Milli Häuser

Die Jazzsängerin Milli Häuser ist neben ihrer musikalischen Tätigkeit als Sängerin und Komponistin auch die Organisatorin der Reihe Tatort Jazz in Bochum und gehört zu den umtriebigsten Musikerinnen der Region. Kurze Presseauszüge Milli: »… Das Erlebnis MilliHäuser in der in Molkerei Alten Freren war atemberaubend: Die faszinierten Zuhörer erlebten eine fast dreistündige mitreißende Inszenierung praller Lebenslust, voller Sinnlichkeit und sprühendem Geist. Musikforum Ruhr: „..sie bereicherte die Band mit ihrer vollen Stimme…“. „..es gab bluesige Melangen und Scat-Gesang zu hören – ein Hochgenuss…“. „Sie mischte Soul mit Gospel, eine Stimme voller „rauchiger Beifärbung“ mit feinstem Scat Vocal...“