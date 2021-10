Im Volkspark Marl sind die Kürbisse los

Gut versteckt tummeln sie sich ab Sonntag (3.10.) im Volkspark und warten darauf, erspäht zu werden: 15 virtuelle Kürbisse, die es über die App „VolksParkFest AR“ auf dem Smartphone zu finden gilt. Zum Start der Aktion „Die Kürbisse sind los“ um 11 Uhr gibt es bis 22 Uhr weitere Highlights wie einen Heißluftballon und eine farbenprächtige Illumination im Volkspark zu entdecken. Die Hygiene- und Abstandsregelungen sind einzuhalten.

Virtuellen Kürbissuche vom 3. bis 31. Oktober

Das VolksParkFest 2021 fällt aufgrund der Corona-Pandemie leider aus. Als kleines „Trostpflaster“ lädt die Stadt Marl deshalb in Zusammenarbeit mit den Marler Vereinen zur „virtuellen Kürbissuche“ vom 3. bis einschließlich 31. Oktober 2021 in den Volkspark ein.

Jagd wird mit tollen Preisen belohnt

Die erfolgreiche Jagd nach den orangefarbenen Rankengewächsen wird mit tollen Preisen belohnt. Werden alle Kürbisse aufgespürt, ergibt sich das Lösungswort, mit dem eine Ballonfahrt für zwei Personen gewonnen werden kann. Darüber hinaus werden Familien-Tageskarten für das Guido-Heiland-Bad, Gutscheine für den Marler Stern sowie beliebte Produkte aus dem Stadtinformationsbüro i-Punkt verlost.

Wie funktioniert die virtuelle Suche?

Bei der digitalen Jagd wir die sogenannte „Augmented Reality“ –Technik (zu Deutsch: "erweiterte Realität") angewendet, die reale Objekte mit digitalen Inhalten verbindet. Kürbisjägerinnen und -jäger müssen sich nur die App "VolksParkFest AR" in ihrem App Store herunterladen und die Standort-Erkennung (GPS) des Smartphones aktivieren. Dann geht es mit der App gewappnet auf Expedition durch den Volkspark auf der Suche nach den 15 virtuellen Kürbissen. Wer einen Kürbis samt Vereins- und Sponsorenlogos findet und anklickt, erhält einen Buchstaben oder eine Ziffer für das Lösungswort. Sind alle 15 halloweentypischen Pflanzenköpfe gefunden, muss nur noch das Kontaktformular in der App ausgefüllt und das Lösungswort abgeschickt werden.

Weitere Highlights:

Die virtuelle Kürbissuche ist jedoch nicht das einzige Highlight, das es am Sonntag im Volkspark zu bestaunen gibt. Mitten im Volkspark thront bis 18 Uhr ein Heißluftballon, der aus nächster Nähe begutachtet werden kann. Ein Pilot informiert zudem über die Angebote des Luftfahrtunternehmens „Ballonsport Marl“. Auch Aktionsstände der Sponsoren und ein Infostand der Stadt Marl sind zu finden. Sobald es dunkel wird, können Besucherinnen und Besucher in ein buntes Lichtermeer eintauchen. Am Eingang Ecke Opphoffstraße / Am Volkspark wird der Weg zum See bis 22 Uhr zur Leinwand für zauberhafte Lichtkunst, die von mystischer Musik untermalt wird. Auch das Guido-Heiland-Bad öffnet am 3. Oktober seine Tore. Guidos Café und der Kiosk verwöhnen die Gäste mit Kaffee, Kuchen und herzhaften Speisen. Auch der Lions Club Marl ist vor Ort und stellt seinen Adventskalender vor.

VolksParkFest AR

Die App zur virtuellen Kürbissuche „VolksParkFest AR“ ist für Android-Nutzer ab sofort im App-Store verfügbar. Für iPhone-Nutzer steht die App „VolksParkFest AR“ ab dem 3. Oktober bis zum 31. Oktober zur Verfügung. Weitere Informationen zur Kürbissuche finden Interessierte auf der städtischen Internetseite unter www.marl.de/volksparkfest. Die Stadt bittet darum, im Volkspark die Hygiene- und Abstandsregelungen einzuhalten.