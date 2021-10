Die Stadt Marl unterstützt die Stiftung Lebenshilfe Mitte-Vest beim Verkauf von 100 Rathauspuzzles. Als kleines Dankeschön haben die Vorstandsvorsitzenden Barbara Knebel und Manfred Witthus heute (19.10.) am Stadthaus 1 ein erstes Exemplar an die Stadt überreicht.

Freizeitangebot für junge Leute

Mit dem Erlös will die Stiftung ein gemeinsames Freizeitangebot für Kinder und Jugendliche mit und ohne geistige Behinderung ermöglichen. Die Stiftung Lebenshilfe Mitte-Vest zeigte sich über das Engagement der Stadt beeindruckt. „Jede Spende ist wichtig für uns“, erklärte Manfred Witthus. Und Barbara Knebel ergänzte: „Gerade der Einsatz für behinderte Menschen braucht Verlässlichkeit. Dafür danken wir der Stadt Marl herzlich“. Im November startet die Stiftung Lebenshilfe den Verkauf der limitierten Rathauspuzzle an vielen öffentlichen Stellen im Stadtgebiet Marl – auch im Stadtinformationsbüro i-Punkt im Marler Stern.

Zur Stiftung:

Die Stiftung der Lebenshilfe Mitte Vest e.V. mit den Städten Recklinghausen, Herten, Marl und Haltern am See ist eine selbständige Stiftung privaten Rechts. Spenden fließen nicht in das Stiftungskapital ein. Sie ermöglicht dafür aber eine zeitnahe Förderung der Arbeit mit und für behinderte Menschen.